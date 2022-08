Ehemaliger CL-Sieger an Laimer dran

ÖFB-Mittelfeldmotor Konrad Laimer im Dienste von RB Leipzig steht am Transfermarkt hoch im Kurs. Nach dem gescheiterten Transfer zu den Bayern, steht der Salzburger bei einem ehemaligen Champions-League-Sieger ganz oben auf der Wunschliste.

Am Samstag hat sich das Thema Bayern München für Konrad Laimer endgültig erledigt. In einem Interview nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg bestätigte der 25-jährige Salzburger den gescheiterten Deal an die Säbener Straße. Nun will sich laut deutschen und britischen Medien ein neuer großer Name in den Transfer-Poker rund um Laimer einmischen.

Konrad Laimer soll bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool sehr begehrt sein. Bis zu 25 Millionen Pfund (ca. 29 Millionen Euro) sind die "Reds" bereit für den Mittelfeldmann hinzulegen. Der Vertrag des ÖFB-Teamspielers läuft noch bis 2023 in Leipzig. Danach wäre Laimer ablösefrei zu haben. Nur Liverpool benötigt jetzt aufgrund von Verletzungssorgen dringend einen Mittelfeldspieler. RB Sportdirektor Oliver Mintzlaff bestätigte bereits, dass die Zukunft Laimers in Leipzig noch nicht zu hundert Prozent sicher sei.

Der Salzburger könnte die Rolle des alternden James Milner (36) einnehmen. Zudem sind mit Thiago, Curtis Jones und Alex Oxlade-Chamberlain drei weitere Akteure auf der Laimer-Position verletzt. Ex-Salzburger Naby Keita ist auch noch nicht ganz fit. Verteidiger Virgil van Dijk forderte wegen des Lazaretts Neuzugänge im Mittelfeld. “Wenn man die Anzahl der Spiele betrachtet, die wir spielen, brauchen wir einen Haufen Mittelfeldspieler. Sie sind das Herzstück unseres Teams, sie gewinnen so viele Bälle für uns. Wir brauchen jeden." Durch die WM in Katar erwartet den FC Liverpool ein straffer Zeitplan in der Premier League.

Wenn der Transfer klappen sollte, muss es jetzt schnell gehen. Das Transferfenster schließt am 1. September.