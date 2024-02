Ekel-Geste: Ronaldo sorgt für Penis-Eklat

Dieses Spiel hatte es in sich. Cristiano Ronaldo verlor beim Riyadh Season Cup nicht nur mit Al Nassr 0:2 gegen Al Hilal, sondern wurde von den Fans auch zum wiederholten Male provoziert.

Nachdem „Messi, Messi“-Rufe durchs Stadion schallen, deutet Ronaldo mit dem Finger zuerst auf seine Brust und erhebt dann auch seinen Zeigefinger.

Lionel Messi Rejected €1.4B offer From Al-Hilal....Yet their fans are Chanting "Messi, Messi... Messi" in front of Ronaldo ???????????? Easily the Most influential Player of all time ???? pic.twitter.com/ZpOP5kcmjj

Als Ronaldo später Richtung Katakomben läuft, wird der Superstar erneut von Fans schikaniert. Zwei Trikots bzw. Schals von Al Hilal werden auf den Portugiesen geworfen, einer davon landet sogar auf seinem Kopf. Nun zuckt Ronaldo aus und lässt sich zu einer obszönen Geste hinreißen. Ronaldo hebt den Schal auf, krempelt seine Hose hoch und macht dann eine obszöne Penis-Geste.

Some of us Manchester United Fans that chose Lionel Messi over Cristiano Ronaldo did so not just because of football but character too. pic.twitter.com/5Xglc4kyYl