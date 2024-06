Endlich offiziell: Mbappé unterschrieb Fünfjahresvertrag bei Real

Wochenlang haben wir auf die Vollzugsmeldung gewartet. Gestern Abend kam die offizielle Bestätigung: Kylian Mbappé wechselt von Paris Saint-Germain ablösefrei zu Real Madrid.

Zwei Tage nach dem Gewinn der Champions League vermeldete Real Madrid per Presseaussendung: „Real Madrid CF und Kylian Mbappé haben eine Vereinbarung getroffen, wonach er für die nächsten fünf Spielzeiten ein Spieler von Real Madrid sein wird." Damit wird der 25-jährige Weltmeister von 2018 Vereinskollege von ÖFB-Star David Alaba.

Der Franzose hatte im Mai seinen Abschied von Paris Saint-Germain verkündet, die Unterschrift bei Real galt als sehr wahrscheinlich. Jetzt ist der Fünfjahresvertrag endlich alles offiziell.

Scheitert Olympia-Einsatz am Real-Widerstand?

Durch den Wechsel nach Madrid wird es für Mbappé womöglich aber nichts mit dem erhofften Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris. Am Montag wurde der Torjäger von Olympia-Trainer Thierry Henry wohl wegen des Widerstands von Mbappés künftigem Arbeitgeber nicht in den vorläufigen 25-köpfigen Kader berufen. Sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will den Stürmer bei den Spielen dabeihaben. Auch Mbappé selbst äußerte den Wunsch, in Paris für Frankreich spielen zu wollen. In der Gruppe A trifft das französische Team ab dem 24. Juli auf die USA, Guinea und Neuseeland.