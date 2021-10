England ohne Stars zur Katar-WM?

Einige England-Stars sind laut der britischen "The Sun" gegen eine Corona-Impfung - bei einer Impfpflicht droht ein Ausschluss wichtiger Spieler bei der WM 2022 in Katar.

Vize-Europameister England muss einem Bericht zufolge wegen der Impf-Unwilligkeit einiger Stars um seine Chancen bei der Fußball-WM bangen. Mindestens fünf Nationalspieler im Kader von Trainer Gareth Southgate haben dem Boulevardblatt "The Sun" zufolge bisher eine Impfung gegen das Coronavirus verweigert. Den Profis, von denen drei zum Stammpersonal gehören sollen, droht demnach der Ausschluss von der WM in Katar, wenn die Gastgeber eine Impfpflicht auch für Spieler verfügen.

Über entsprechende Pläne des WM-Ausrichters war zuletzt mehrfach berichtet worden. Bereits klar ist, dass Zuschauer nur geimpft in die Stadien dürfen. Wie die "Sun" berichtet, haben die Impfverweigerer im englischen Team "Nonsens"-Gründe für ihre Entscheidung genannt. Demnach fühle sich einer der Profis "jung und fit" genug, dem Virus zu widerstehen. Ein anderer soll Verschwörungsmythen rund um Corona Glauben schenken. Die weiteren Spieler hätten sich jeweils von ihren Partnerinnen überzeugen lassen, die Impfung abzulehnen.

Southgate selbst hatte im Sommer sogar in einer öffentlichen Kampagne für die Vorteile der Vakzine geworben. "Es gibt keinen Zweifel, dass das Impfprogramm unser bester Weg heraus aus diesem Problem ist", hatte der Coach gesagt. Berichten zufolge ist in der Premier League noch ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Spielern nicht gegen Corona geimpft.