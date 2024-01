5:0 Gala: Arsenal besiegt Crystal Palace

Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gelang es Arsenal im Derby gegen Crystal Palace mit 5:0 (2:0) endlich wieder einen Sieg zu erzielen.

In der 21. Runde der Premier League besiegten die "Gunners" im Heimspiel Crystal Palace und überwanden ihre vorherige Pleiteserie. Mit diesem Sieg rückte die Mannschaft um Trainer Mikel Arteta mit 43 Punkten nun vorläufig auf den dritten Platz. Manchester City liegt punktgleich auf Platz zwei, Spitzreiter mit 45 Punkten ist weiterhin Liverpool. Beide jedoch mit einem Spiel weniger.

Torparade

Arsenals Startelf übernahm frühzeitig die Führung durch Gabriel, der in der 11. Minute nach einem Eckball von Rice per Kopf das 1:0 erzielte. Die Mannschaft von Arteta war anschließend klar überlegen, und nach einigen Chancen fiel das 2:0 durch ein Eigentor von Henderson (37.). Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeit. Nach der Pause sorgte Trossard mit dem 3:0 (59.) für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit setzte Martinelli mit einem Doppelpack in den Minuten 90+4 und 90+5 den Schlusspunkt.

Aufholjagd

Für Arsenal war das der erste Pflichtspielsieg seit über einem Monat. Liverpool gastiert am Sonntag (17:30 Uhr) in Bournemouth und könnte mit einem Sieg den alten Fünf-Punkte-Abstand auf Arsenal wiederherstellen.