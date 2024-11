Amorim nach ManUnited-Debüt: "Wir werden leiden"

Manchester United konnte Neo-Coach Ruben Amorim zu seinem Debüt nicht mit einem Sieg beschenken.

Sein Debüt mit Manchester United hat sich Ruben Amorim wohl anders vorgestellt. Bei seinem ersten Auftritt an der Seitenlinie der Red Devils gab es gegen Absteiger Ipswich Town lediglich ein Remis. Dabei gelang dem Rekordmeister kurz nach Anpfiff eigentlich noch ein Traumstart. Denn schon in der 2. Spielminute schoss Marcus Rashford die Amorim-Truppe in die Führung. Doch Ipswich wehrte sich, konnte auf 1:1 umstellen.

Amorim: "Die Spieler wollen das."

Coach Amorim erklärte nach dem enttäuschenden Ergebnis: "Ich weiß, dass es für die Fans frustrierend ist, aber wir verändern uns in diesem Moment so sehr, mit vielen Spielen. Wir werden lange leiden und versuchen, Spiele zu gewinnen. Das wird Zeit brauchen. Wir hätten gewinnen können, aber wir hätten auch verlieren können, wenn Onana nicht wäre." Es würde noch eine Weile dauern, bis man sich an die Umstellungen gewöhnt habe, dennoch ist sich der Ex-Sporting-Trainer sicher: "Sie wollen das, die Spieler wollen das. Sie wissen aber nicht, wie sie es bekommen, das ist mein Gefühl."

Am Donnerstag (21 Uhr, live Sky) ist das Team um Kapitän Bruno Fernandes wieder in der Europa League gefragt. Gegen Bodo/Glimt gilt es einen wichtigen Sieg einzufahren. Denn die Ausbeute der bisher gespielten vier Partien beinhaltet lediglich einen Erfolg sowie drei Unentschieden.