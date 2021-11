Arteta will Wenger zurück zu Arsenal lotsen

Arsène Wenger und Arsenal - das passte für eine lange Zeit. Nun will der aktuelle Gunners-Coach Mikel Arteteta den einstigen Erfolgsmann wieder in den Klub einbinden.

Trainer Mikel Arteta vom englischen Premier-League-Club Arsenal will seinen Vorvorgänger und ehemaligen Erfolgscoach Arsene Wenger zurück zum Verein holen und in neuer Funktion einbinden. Er habe darüber auch schon mit dem Franzosen gesprochen, sagte Arteta, der von 2011 bis 2016 als Spieler bei Arsenal unter Wenger agierte. Welche Position der 72-jährige Wenger bekleiden könnte, ließ der Spanier am Donnerstag offen.

"Die Dinge brauchen Zeit, und ich denke, er sollte den Zeitrahmen festlegen", meinte Arteta in einer Pressekonferenz. "Was ich von meiner Seite - und ich glaube im Namen aller hier - sagen kann, ist, dass wir sehr froh wären, wenn wir ihn mehr in der Nähe hätten. Für mich persönlich wäre er eine große Hilfe, glaube ich. Und für den Verein wäre er auch eine große Hilfe."

Wenger war von 1996 bis 2018 Arsenal-Coach und gewann in dieser Zeit drei Meisterschaften und siebenmal den FA Cup. Bei seinem Abschied verpasste er mit den Londonern allerdings die Champions-League-Qualifikation. Sein Nachfolger Unai Emery konnte den Club nicht zurück in die Erfolgsspur führen und wurde schon nach gut eineinhalb Jahren entlassen. Unter Arteta liegt Arsenal in der Liga derzeit auf Rang fünf.