Bei dieser Frage rastete Klopp völlig aus

Der Liverpool-Trainer brach das Interview sogar ab.

Jürgen Klopp muss in seiner Abschiedssaison den ersten von vier möglichen Titeln abschreiben. Manchester United hat Liverpool im englischen FA-Cup-Viertelfinale nach Verlängerung niedergerungen. Beim spektakulären 4:3 am Sonntag traf Amad Diallo in der 121. Minute im Old Trafford entscheidend für die Hausherren.

Liverpool lag nach einem frühen Tor von Scott McTominay (10.) zurück, schaffte in den finalen Minuten der ersten Spielhälfte dank Alexis Mac Allister (44.) und Mohamed Salah (45.+2) jedoch eine Wende. Antony glich für die "Red Devils" erst kurz vor Schluss (87.) aus. In der Verlängerung war United näher am dritten Tor, doch Liverpool traf: Ein abgefälschter Schuss von Harvey Elliott landete im Tor (105.). Doch das Team des in der Kritik stehenden Trainers Erik ten Hag schlug wieder zurück. Marcus Rashford traf zum 3:3 (112.), ehe Diallos Tor aus einem Konter nach einem Eckball von Liverpool für Jubelstürme der Heim-Fans sorgte.

Eklat bei TV-Interview

Nach dem Spiel war Klopp bei den TV-Interview nicht nur enttäuscht, sondern auch sichtlich genervt. Nach einer Frage eines dänischen Journalisten kam es dann sogar zum Eklat – der Liverpool-Trainer brach das Interview vorzeitig ab.

The end of Jürgen Klopp’s interview with Danish TV. ????pic.twitter.com/sSmi5LA4wE — Danish Scout (@DanishScout_) March 17, 2024

Der Fragesteller wollte wissen, warum Liverpool in der Verlängerung die Intensität nicht mehr halten konnte. „Was für eine dumme Frage. Ich bin wirklich enttäuscht über diese Frage, aber Sie dachten wohl, dass diese gut sei." Der Interviewer hakte nach: "Also einfach zu viele Spiele?" Das war dann zu viel für Klopp. „Kommen Sie schon. Sie sind offensichtlich nicht in bester Verfassung und ich habe keine Nerven für Sie."