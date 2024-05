Englischer Krimi findet am Sonntag ein Ende

Am Sonntag wird sich zeigen, ob Manchester City den letzten Premier-League-Titel erfolgreich verteidigen konnte oder ob Arsenal sich zum ersten Mal seit 20 Jahren englischer Meister nennen darf.

Der Kampf um die englische Meisterschaft bleibt bis zum letzten Spieltag spannend. Nach einer turbulenten Saison ist am Sonntag endlich klar, wer die Premier-League-Trophäe in die Luft heben darf. Ist es Titelverteidiger Manchester City oder Arsenal?

Nachholspiel bringt ManCity wieder an Spitze

Mit einem Nachholspiel gegen Tottenham (2:0) hatte die Elf von Pep Guardiola im Meisterschaftskampf noch ein Ass im Ärmel. Tormaschine Erling Haaland traf gleich zweimal (51., 91./Elfmeter) und schoss die Cityzens somit wieder an die Tabellenspitze.

Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Londoner haben Phil Foden und Co. am letzten Spieltag nun alles selbst in der Hand. Die Gunners müssen hingegen auf einen Patzer des Serienmeisters hoffen.

Sonntag entscheidet alles

Am letzten Spieltag der Saison entscheidet sich, wer englischer Meister wird. Manchester City empfängt West Ham im Etihad Stadium (17 Uhr, Sky). Es wäre der vierte Meistertitel in Folge für die Manchester-Truppe, das gelang zuvor noch keinem Team. Dennoch betont Coach Guardiola: "Das letzte Match ist aber immer das schwierigste."

Zeitgleich ist bei Arsenal im Emirates Stadium Everton zu Gast (17 Uhr, Sky). Für die Elf von Mikel Arteta wäre es bei einer City-Niederlage der erste Meistertitel seit 20 Jahren.