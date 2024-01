Fan-Randale: Riesen-Eklat bei FA-Cup-Derby

Riesen-Eklat beim Derby im FA Cup.

Das Black County Derby zwischen West Bromwich, dem Verein des Österreichers Andreas Weimann, und den Wolverhampton Wanderers in der vierten Runde des englischen FA Cups wurde von einem Fan-Eklat überschattet. Das Spiel wurde nach heftigen Ausschreitungen sogar unterbrochen.

© Getty Images ×

Unmittelbar nach der 2:0-Führung für die Wolves durch Matheus Cunha in der 78. Minute wollten mehrere Fans den Rasen stürmen. Ordner und Polizisten mit Schlagstöcken versuchten, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Mittels Stadiondurchsagen versuchte man vergebens die Menge zu beruhigen. In den Sozialen Medien kursierten Videos, die den Gewaltausbruch im Stadion dokumentieren. Ein Fan wurde mit blutüberströmten Gesicht fotografiert.

© Getty Images ×

Beide Teams warteten währenddessen mit den Trainern am Seitenrand, ehe der Schiedsrichter die Entscheidung fällte, das Spiel zu unterbrechen. Danach ging es für die Mannschaften und das Schiri-Gespann in die Kabine. Rund eine halbe Stunde später wurde die Partie im Stadion "The Hawthorns" wieder angepfiffen. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

© Getty Images ×

Weimann war für die Partie nicht spielberechtigt, kam also für West Brom nicht zum Einsatz.