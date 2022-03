FC Everton trennt sich von russischen Sponsoren

Der englische Fußballclub FC Everton hat seine Verbindungen zu mehreren russischen Unternehmen als Sponsoren gekappt.

"Der Club kann bestätigen, dass er mit sofortiger Wirkung alle kommerziellen Sponsoren-Verträge mit den russischen Unternehmen USM, Megafon und Yota beendet hat", hieß es am Mittwoch in einem Statement. "Alle bei Everton sind schockiert und betrübt über die entsetzlichen Ereignisse, die sich in der Ukraine abspielen."

Der Gründer der Holdinggesellschaft USM, Alischer Usmanow, steht auf einer Sanktionsliste der Europäischen Union. Megafon und Yota gehören zu USM. Everton hatte mit Usmanow bereits eine Vereinbarung für die Namensrechte am künftigen Stadion in Höhe von 30 Millionen Pfund (36,02 Mio. Euro).

Zuvor hatte sich bereits der englische Premier-League-Club Manchester United von der staatlichen russischen Airline Aeroflot als Sponsor verabschiedet.