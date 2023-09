Guardiola nach Rücken-OP wieder am Rasen

Startrainer Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City steht seinem Club nach rund drei Wochen Pause wegen einer Rücken-Operation wieder zur Verfügung.

Der Triple-Sieger veröffentlichte am Mittwochabend Bilder von Guardiola, die ihn in einem Trainingsanzug auf dem Rasen zeigen. Der 52-Jährige sei in dieser Woche zurückgekehrt, hieß es. Guardiola hatte sich im August in Barcelona einer Routineoperation am Rücken unterzogen, die gut verlaufen sei.

Vorübergehend hatte Assistent Juanma Lillo das Training geleitet und den Chefcoach bei Spielen vertreten. In Guardiolas Abwesenheit hatte der Spitzenreiter der Premier League Sheffield United und Fulham geschlagen.