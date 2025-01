Hammer-Gerücht: Dortmund plant Trainer-Sensation

Vor einem halben Jahr noch im Champions-League-Finale zu sehen, hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen aktuell schief.

Nach dem 2:4 bei Abstiegskandidat Holstein Kiel hagelte es von allen Seiten jede Menge Kritik, Erfolglos-Trainer Nuri Sahin erhielt vorerst noch Rückendeckung. Der 36-Jährige zeigte sich fassungslos über den Auftritt seines Teams, er sprach von einer "Nicht-Leistung". Fakt ist: Im Mittelfeld der Tabelle hinkt Dortmund den Ansprüchen deutlich hinterher.

"In dem Moment, mit solchen Spielen, ist es einfach peinlich und beschämend und auch unwürdig, wie wir die schwarz-gelben Farben hier repräsentieren", kritisierte Geschäftsführer Lars Ricken die Profis. Auf die Frage, ob Sahin zur Disposition stehe, antwortete Ricken: "Nein, steht er nicht." Auch Sportdirektor Sebastian Kehl betonte, dass keine Trainerdiskussion geführt werde. Sahin sah sich dennoch mit einer solchen konfrontiert.

BVB-Bosse basteln im Hintergrund an Trainer-Coup

Doch ganz so fest, wie nach außen behauptet, dürfte Sahin nicht im Sattel sitzen. Mehrere Medien berichten, dass das Spiel am Wochenende gegen Frankfurt das Endspiel für den Coach sein könnte. Als erste Nachfolge-Kandidaten wurden bereits Erik ten Hag und Roger Schmidt gehandelt. Der Niederländer, der erst vor kurzem bei Manchester United entlassen wurde, kennt Chef-Berater Matthias Sammer aus der gemeinsamen Zeit in München. Schmidt hingegen soll traditionell wenig Interesse haben, einen Verein mitten während der Saison zu übernehmen.

Doch wie die Bild-Zeitung berichtet, könnte es zu einer absoluten Trainer-Sensation kommen. Dafür versucht man, einen Kult-Coach vom DFB wegzulotsen.

© Getty ×

Es geht um niemand geringeren als Kult-Stürmer Sandro Wagner. Der 37-Jährige gilt als einer der begehrtesten deutschen Trainer und sammelte zuletzt Erfahrungen als Übungsleiter beim DFB-Nationalteam als Co-Trainer von Julian Nagelsmann. Allerdings läuft der Vertrag von Wagner noch bis zur WM 2026. Allerdings dürfte es schwer werden den ehemaligen Knipser von einem Wechsel zu überzeugen.

Champions League in Gefahr

Zusätzlich sollen die Verantwortlichen in Dortmund einen erfahrenen Trainer bevorzugen. Denn mittlerweile wackeln die Saisonziele gewaltig. Sollte man gegen Frankfurt nicht gewinnen, verliert man weiterhin den Anschluss an die Startplätze für die Champions League.

Derzeit liegt der BVB mit 15 Punkten Rückstand auf die Bayern auf Platz 10 der Tabelle. Auf einen internationalen Startplatz fehlen allerdings nur drei Punkte.