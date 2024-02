Erling Haaland hat Manchester City in der englischen Fußball-Premier-League zu einem 2:0-Heimsieg über Everton geschossen.

Der Norweger scorte in der 71. und 85. Minute und jubelte damit über seine ersten Meisterschaftstore seit dem 25. November des Vorjahres. Durch den Sieg setzte sich der Titelverteidiger mit 52 Punkten vorerst an die Spitze, Liverpool (51) konnte am Nachmittag im Heimspiel gegen Burnley aber nachziehen.