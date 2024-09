× Hammer-Gerücht: Übernimmt Tuchel DIESEN Top-Club?

Der Ex-Bayern-Trainer soll auf der Wunschliste ganz oben stehen.

Trainer Erik ten Hag werden die kommenden Tage bei Manchester United ungemütlich. Der Druck auf den schon länger umstrittenen Niederländer dürfte nach der desolaten Vorstellung seines Teams bei der 0:3-Heimniederlage gegen Tottenham am Sonntag zunehmen. Seit drei Pflichtspielen ist der englische Fußball-Rekordmeister und frühere Champions-League-Sieger nun schon sieglos. Ten Hag, der im Juli seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, steht vor dem Rauswurf.

Er selbst mache sich keine Gedanken über seine Zukunft, sagte der 54-Jährige nach der Niederlage gegen die Spurs. Allen sei bewusst, dass der Entwicklungsprozess einige Zeit brauchen würde. "Das ist nicht gut genug", räumte Ten Hag aber ein. Seine Mannschaft müsse es im nächsten Spiel besser machen. Am Donnerstag geht es für die "Red Devils" in der Europa League beim FC Porto in Portugal weiter. Kommentatoren in England sind sich einig: Es könnte einer der letzten Auftritte von Ten Hag als Chefcoach von ManUnited sein.

Kommt jetzt Tuchel?

"Red Man Walking" titelte die Boulevardzeitung "Sun" in Anspielung auf den US-Film "Dead Man Walking", nachdem der Club auf Platz zwölf der Premier League abgerutscht war. Der ehemalige Manchester-Star Gary Neville bezeichnete die Leistung in seiner Rolle als Sky-Experte als "absolute Schande". Der Druck auf den Trainer werde nun zunehmen. "Es wird brutal. Es war ein schlechter Tag für Ten Hag, ein sehr schlechter."

Als mögliche Nachfolger wird in der englischen Presse Thomas Tuchel gehandelt. Der Ex-Bayern-Trainer ist seit dem Sommer vereinslos und genießt auf der Insel großes Ansehen. Bereits in der Vergangenheit wurde der 51-Jährige immer wieder mit den Red Devils in Verbindung gebracht. Ins Spiel gebracht wurden zuletzt aber auch der ehemalige englische Teamchef Gareth Southgate sowie Ex-Stürmerstar Ruud van Nistelrooy.