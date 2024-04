Hammer-Gerücht um Erling Haaland

Die Gerüchteküche brodelt: Wechselt der norwegische Superstar zu diesem Top-Club?

In seiner ersten Saison bei Manchester City schlug Erling Haaland ein wie eine Bombe. Der Norweger erzielte insgesamt 52 Tore und gewann mit den Cityzens das Triple. Diese Saison schwanken die Leistungen des Ex-Salzburgers allerdings.

Zwar steht Haaland auch heuer schon bei 30 Treffern in allen Wettbewerben, zuletzt wurde aber Kritik am Norweger laut. Der Stürmer wirkt oft wie ein Fremdkörper und bleibt vor allem in wichtigen Spielen ohne Tore. Im Champions-League-Spektakel gegen Real (3:3) wurde der 23-Jährige von der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“ sogar zum Flop der Partie erklärt.

Paris zeigt Interesse

Wenig verwunderlich, dass nun medial sogar über einen vorzeitigen Abschied aus Manchester spekuliert wird. Interesse soll es konkret vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain geben. Während die Katalanen wohl nicht in der finanziellen Lage sind, einen solchen Transfer zu stemmen, sieht es bei den Franzosen anders aus. Die PSG-Bosse suchen einen Ersatz für Kylian Mbappé und glauben laut „Relevo“, dass sie Haaland für deutlich weniger als 175 Millionen Euro verpflichten können.

Allerdings handelt es sich dabei nur um Gerüchte. Sowohl ManCity als auch Haaland haben einen Wechsel bisher ausgeschlossen.