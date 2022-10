Hasenhüttl muss nach Pleite gegen Haaland zittern

Wars das für Ralph Hasenhüttl als Southampton-Coach? Der Steirer geht bei Manchester City mit Superstürmer Erling Haaland 4:0 unter.

Nichts zu holen gab es für Ralph Hasenhüttl und seinen FC Southampton am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League bei Titelverteidiger Manchester City. Southampton musste mit einem 0:4 (0:2) die vierte Niederlage hintereinander einstecken und blieb auf Rang 16, einen Punkt vor den Abstiegsrängen. ManCity übernahm zumindest für einen Tag die Tabellenführung von Arsenal, das am Sonntag im Schlager den FC Liverpool empfängt.

Erling Haaland erzielte bewerbübergreifend im zehnten Spiel hintereinander ein Tor, der ehemalige Salzburg-Stürmer hält nun bei 20 Treffern in 13 Partien. Der Norweger, der beim Stand von 0:0 nur die Stange getroffen hatte, erzielte für das Team von Pep Guardiola in der 65. Minute den Endstand und führt die Torschützenliste der Premier League mit 15 Treffern aus neun Matches souverän an. Joao Cancelo (20.), Phil Foden (32.) und Riyad Mahrez (49.) hatten das Spiel davor längst entschieden.

Einen bitteren Beigeschmack könnte die Niederlage auch für Ralph Hasenhüttl haben. Der Southampton-Coach steht seit Wochen in der Kritik. Nach neun Spielen konnte die Hasi-Elf erst zwei Siege feiern, ist mittlerweile nur noch auf Platz 16 in der Tabelle. Als mögliche Nachfolger werden unter anderem die Ex-Bullen-Trainer Jesse Marsch und Gerhard Struber gehandelt.

Der FC Chelsea hat nach der Trennung von Coach Thomas Tuchel auch das zweite Liga-Spiel unter dessen Nachfolger Graham Potter gewonnen. Kai Havertz (45.+3), Christian Pulisic (54.) und Armando Broja (90.) erzielten für den Salzburg-Gegner in der Champions League die Tore zum 3:0-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers.