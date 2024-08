"Here we go!" - Gündogan kehrt zu Manchester City zurück

Ehemaliger DFB-Kapitän Ilkay Gündogan steht ganz dicht vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Manchester City. Das berühmte "Here we go!" von Transferguru Fabrizio Romano berichtete bereits, dass der Deal in trockenen Tüchern sei.

Ilkay Gündoğan verlässt den FC Barcelona und kehrt zu Manchester City zurück – und das ablösefrei! Dabei hatte der Mittelfeld-Star erst vor einem Jahr seinen „Traum-Transfer“ zu den Katalanen als perfekten Karriere-Schritt gefeiert. Nach intensiven Gesprächen in den letzten 48 Stunden hat sich Gündoğan nun aber doch für eine Rückkehr zum englischen Meister entschieden. Ein Ein-Jahres-Vertrag bis 2025 ist bereits unterschrieben. Besonders brisant: City-Coach Pep Guardiola (52) soll sich vehement für den Transfer starkgemacht haben. Der Startrainer wollte seinen ehemaligen Kapitän unbedingt wieder in seinem Team haben. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Auch die Wüste lockte Gündogan Barcelona muss den Top-Spieler offenbar ziehen lassen, um dringend benötigte Gehaltskosten einzusparen und die Spielberechtigung für Neuzugang Dani Olmo zu erhalten. Dabei hatte Gündoğan noch einen Vertrag bis 2026 bei den Katalanen. Der ehemalige DFB-Kapitän, der am Montag auch sein Aus in der deutschen Nationalmannschaft verkündetet, hatte auch hochdotierte Angebote aus Saudi-Arabien und aus der Türkei auf dem Tisch, entschied sich aber für die vertraute Umgebung in Manchester. Eine Entscheidung mit Signalwirkung! In seiner ersten Zeit bei den „Skyblues“ gewann der deutsche Nationalspieler satte fünf Mal die Premier League und führte City in der vergangenen Saison als Kapitän zum ersten Champions-League-Titel. Der Traum von Barcelona – er war nur von kurzer Dauer. Jetzt startet Gündoğan ein neues Kapitel bei den „Citizens“.