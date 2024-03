Hochspannung vor Derby in Manchester

Der Titelkampf in England spitzt sich weiter zu. Während Tabellenführer Liverpool am Samstag auf Nottingham trifft, blicken alle auf das Manchester-Derby am Sonntag.

An der Spitze der Tabelle verteidigt Liverpool morgen bei Nottingham Forest den ersten Platz. "Ihre Situation ist ähnlich wie unsere. Sie müssen ihre Spiele gewinnen, um ihr Ziel zu erreichen", meinte Reds-Trainer Jürgen Klopp über den abstiegsbedrohten Gegner. Bei seinem Team wussten zuletzt ob Verletzungen notgedrungen viele junge Spieler zu überzeugen. Wochen der Wahrheit für Manchester City Einen Punkt liegt Liverpool vor Manchester City, zwei Zähler Vorsprung sind es auf Arsenal. Die Citizens haben im Schlager der Runde am Sonntag (ab 16.30 Uhr im sport24-Liveticker) Stadtrivale Manchester United zu Gast. Pep Guardiola kann auf einen wieder erstarkten Erling Haaland setzen. Der City-Trainer rief die vielen wichtigen Spieler seines Teams in naher Zukunft in Erinnerung. Nach dem Derby geht es gegen den FC Kopenhagen um den Aufstieg ins Champions-League-Viertelfinale, vier Tage später steigt das Auswärtsspiel in Liverpool. "Seit ich hier bin arbeiten wir daran, diese Momente zu erleben. Deshalb Schritt für Schritt", sagte Guardiola, der weiter auf den verletzten Jack Grealish (Leiste) verzichten muss. United ist 15 Punkte hinter dem Stadtrivalen aktuell Sechster der Tabelle. Rashford machte nach letzten Derby Party Von den vergangenen acht Derbys hat City nicht weniger als sechs gewonnen. Schlagzeilen machte nach dem jüngsten 0:3 Marcus Rashford, der im Anschluss daran eine Geburtstagsparty feierte.