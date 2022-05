× Klopp angelt nach diesem ÖFB-Star

Der FC Liverpool arbeitet an der Verpflichtung des Nationalspielers.

Durch starke Leistungen bei der TSG Hoffenheim hat sich Christoph Baumgartner schon längst einen Namen gemacht, nun könnte dem 22-jährigen Österreicher der nächste Karriereschritt bevorstehen. Wie die „Sportbild“ berichtet, angeln zahlreiche Top-Clubs nach dem Niederösterreicher.

© Getty ×

Konkret soll es bereits Anfragen von Sevilla und Leicester geben, doch auch Manchester United und sogar der FC Liverpool sollen den 19-fachen Teamspieler beobachten. Das Interesse der Reds ist dabei nicht neu, bereits im Vorjahr gab es Spekulation über einen Wechsel an die Merseyside. Vor allem Jürgen Klopp soll von Baumgartner begeistert sein.

Interesse auch an Laimer

Der 22-Jährige steht bei Hoffenheim noch bis 2025 unter Vertrag, besitzt jedoch eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 30 Millionen Euro. Baumgartner ist übrigens nicht der einzige Österreicher, der mit Liverpool in Verbindung gebracht wird. Die Reds sollen auch an einer Verpflichtung von Konrad Laimer interessiert sein.