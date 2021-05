Nach einem Platz-Sturm der Fans von Manchester United ist das Premier-League-Spiel des englischen Fußball-Rekordmeisters gegen Liverpool verschoben worden. Die Partie könne nicht wie ursprünglich geplant am Sonntag stattfinden, teilte die Liga mit. Zuvor war der Anpfiff, der für 17.30 Uhr MESZ geplant gewesen war, verschoben worden. Die United-Fans hatten den Rasen im Stadion Old Trafford gestürmt, um gegen die US-amerikanischen Inhaber des Clubs zu protestieren.

United teilte mit, die Entscheidung sei wegen Sicherheitsbedenken gemeinsam von der Polizei, der Liga, den Organisatoren und den beiden Clubs getroffen worden. Der Club erklärte, man erkenne das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest an. "Wir bedauern jedoch die Störung der Mannschaft und die Aktionen, die andere Fans, Mitarbeiter und die Polizei gefährden."

Damit ist auch die mögliche Meisterfeier von Manchester City vertagt. Der überlegene Tabellenführer wäre bei einer Niederlage von Verfolger United vier Runden vor Saisonende fix zum siebenten Mal Meister gewesen. Wann die Partie zwischen United und Liverpool nachgeholt werden soll, war zunächst offen.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.



