Bericht: Alaba steht sofort in der Startelf

Am Montag steigt die erste Partie von Udinese Calcio seit der Ankunft von David Alaba. Laut italienischen Medien steht der Wiener sofort in der Startelf.

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Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Torino am Montag (20.45 Uhr/live DAZN & im OE24-Live-Ticker) meinte Udinese-Coach Kosta Runjaic, David Alaba wäre "sofort bereit".

Wichtig war dem in Wien geborenen Deutschen aber auch der Nachsatz, er möchte den 34-Jährigen auch für "die ganze Saison" haben. Durch die Blumen war die Message also: Lieber geduldig sein, als etwas überstürzen.

Alaba selbst fühlte sich immer bereit für einen umgehenden Einsatz. Geht es nach mehreren italienischen Berichten, bekommt der ÖFB-Kapitän umgehend die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen.

Keine offizielle Bestätigung

Ein Spiel ist noch einmal etwas anderes als Training, meinte Runjaic, auch wenn sich Alaba dort sofort einfügte. Das Vertrauen scheint nun aber doch groß genug.

In der Dreierkette würde der 34-Jährige vermutlich in der Mitte oder als linker Innenverteidiger zum Einsatz kommen. Auf dem Vorschau-Cover bei Udinese war Alaba zumindest schon.

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Offiziell bestätigt ist die Aufstellung bisher aber noch nicht.