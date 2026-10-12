Stankovic über Helm: "Austria braucht neuen Impuls"

Nach dem 0:2 gegen Sturm hängt der Haussegen bei der Austria weiter schief.

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Im Sky-Podcast von Marko Stankovic und Didi Hamann waren natürlich auch wieder die Veilchen ein Thema. Nur zwei Punkte vor der roten Laterne und einer Tordifferenz von -8 ist es düster in Wien-Favoriten.

Besonders alarmierend fanden die beiden Experten aber vor allem die Leistung. "Die erste Halbzeit war wirklich schlecht. Da ist vieles Stückwerk. Da ist vieles, habe ich das Gefühl, dem Zufall überlassen", so der Ex-Liverpooler.

"Qualität ist nicht gut genug"

Stankovic, der von 2010 bis 2014 in Violett kickte, betonte vor allem die fehlende Qualität: "Ich bin extrem der Meinung, dass die Qualität in der Mannschaft einfach nicht gut genug ist für den Anspruch."

Dabei glaubt der 40-Jährige aber nicht, dass es an Trainer Stephan Helm liegt. Der habe bewiesen, dass er "dort etwas Gutes machen kann".

Stankovic: "Sympathisant von Helm, aber..."

Dennoch hält er eine Entlassung nicht für die schlechteste Idee: "Beim GAK hat man es gesehen: Jetzt ist ein anderer Trainer da, es weht ein anderer Wind. Ich bin ein großer Sympathisant von Stephan Helm, aber vielleicht ist genau das auch etwas, was der Austria einen neuen Impuls geben kann."

Hamann äußerte Mitleid mit den Austria-Fans, auch wenn der Verein dort ist, wo er aktuell hingehört: "Wenn ich dann sehe, dass das Stadion voll ist. Was die Leute dann serviert bekommen, dann steht das in keinem Verhältnis. Und da tun mir auch die Fans ein bisschen leid, weil das kann es nicht sein, das kann nicht genug sein. Da, wo sie stehen, da gehören sie hin im Moment."