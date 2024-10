Manchester United feuert Trainer Erik Ten Hag

Manchester United gab bekannt, dass sich der Verein von Trainer Erik Ten Hag getrennt hat.

Der englische Premier-League-Verein Manchester United hat offiziell die Trennung von Cheftrainer Erik Ten Hag bekannt gegeben. In einer Mitteilung des Vereins heißt es: „Erik ten Hag hat seine Rolle als Cheftrainer der Herrenmannschaft von Manchester United niedergelegt. Wir danken ihm für seine Dienste und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.“

Niederländer Ruud van Nistelrooy übernimmt

Unter Ten Hag erlebte United eine durchwachsene Woche: Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Fenerbahçe in der Europa League setzte es am Wochenende auswärts eine 1:2-Niederlage gegen West Ham United. Nach 9 Spieltagen steht Manchester United in der Premier League mit drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf Rang 14 und hält bei nur 11 Punkten.