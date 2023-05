ManCity nach Haaland-Rekord- Show wieder Leader

Manchester City hat im Zweikampf um den Meistertitel in der englischen Premier League mit Arsenal die Tabellenführung zurückerobert.

Manchester. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwoch in einem Nachtragsspiel gegen das abstiegsbedrohte West Ham United mit 3:0 (0:0) durch. Die Tore für die Elf von Pep Guardiola erzielten Nathan Ake (50.), Erling Haaland (70.) und Phil Foden (85.). Der Norweger Haaland stellte mit seinem 35. Ligator in einer Saison einen Rekord auf.

Haaland überflügelte fünf Spiele vor Saisonende die bisherigen Rekordhalter Alan Shearer (1994/95 mit Blackburn) und Andy Cole (1993/94 mit Newcastle), die allerdings 42 Saisonspiele zur Verfügung hatten. ManCity hat nun wieder einen Punkt Vorsprung auf die "Gunners", bei einem ausgetragenen Spiel weniger. Die "Citizens", nebenbei im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid im Einsatz, bekommen es in der Liga zum Abschluss mit Leeds United, Everton, Chelsea, Brighton und Brentford zu tun. Arsenal muss noch zum derzeit drittplatzierten Newcastle United sowie gegen Brighton, Nottingham Forest und Wolverhampton antreten.

Liverpool hielt unterdessen den kleinen Traum von einem Platz in der Champions League am Leben. Die "Reds" feierten mit einem 1:0 (0:0) gegen Fulham den fünften Sieg in Serie und verkürzten den Abstand auf den Tabellenvierten Manchester United auf vier Punkte. Die Mannschaft von Jürgen Klopp hat allerdings zwei Spiele mehr ausgetragen, dafür festigte sie dank eines Elfmetertores von Mohamed Salah (39.) den fünften Rang.