ManCity sinkt immer tiefer in die Krise

Manchester City befindet sich in einer schweren Krise. Auch im Duell mit Tottenham Hotspur gelang der ersehnte Befreiungsschlag nicht.

Englands Meister Manchester City darf weiterhin nicht aufatmen. Die 0:4-Pleite gegen Tottenham am Samstag war bereits die fünfte Niederlage in Folge für das Team rund um Star-Stürmer Erling Haaland. Das letzte Mal, als die Citizens über einen Sieg jubeln durften ist schon beinahe einen Monat her. Am 26. Oktober feierten die Citizens noch einen 1:0-Liga-Erfolg gegen Southampton. Was folgten waren eine bittere Enttäuschung nach der anderen.

Guardiola: "Wir müssen zurückkommen!"

Zwar befindet sich ManCity weiterhin auf Rang zwei in der englischen Tabelle, die Punkte-Kluft, die zwischen den "Skyblues" und Spitzenreiter Liverpool liegt, wird allerdings immer tiefer. Coach Guardiola lässt sich dennoch nicht unterkriegen. "Wir müssen zurückkommen und unsere Gedanken freibekommen. Die Saison ist so lang. Es kann viel passieren", blieb der Spanier, der gerade seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert hatte, zuversichtlich. "Was uns ausmacht, ist, dass wir uns dem stellen, wenn wir scheitern."

Die nächste Herausforderung wartet am Dienstag (21 Uhr) auf City. Im Rahmen der Champions League stellen sich Phil Foden und Co. Feyenoord Rotterdam und ÖFB-Star Gernot Trauner. Bei ihrem letzten Königsklassen-Auftritt kassierte die Guardiola-Truppe eine 1:4-Abreibung von Sporting Lissabon.