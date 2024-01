Nach Krebs-Schock: Klopp bot schwer krankem Eriksson Trainer-Job an

Jürgen Klopp hat angeboten, dass der schwer kranke Schwede Sven-Göran Eriksson einen Tag lang einen Teil seines Jobs als Trainer beim englischen Fußball-Tabellenführer Liverpool übernehmen kann.

Der 75-jährige Eriksson leidet an unheilbarem Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat vielleicht noch ein Jahr zu leben. Der ehemalige englische Teamchef hatte in einem Interview gesagt, dass er Liverpool immer besonders geschätzt habe und gerne Trainer des Vereins geworden wäre.

Eriksson sei herzlich willkommen hierherzukommen, sagte Klopp laut übereinstimmenden Berichten britischer Medien. "Er kann auf meinem Platz in meinem Büro sitzen und einen Tag lang meine Arbeit machen, wenn er will", fügte Klopp an. "Das ist kein Problem." An der Seitenlinie zu stehen, "könnte ein bisschen schwieriger sein", schränkte der deutsche Liverpool-Coach. Aber: "Er kann vorbeikommen und ein paar schöne Stunden hier verbringen, da bin ich mir sicher."

Fans setzen sich für Eriksson ein

Eriksson war in einem Interview in der Fernsehsendung "Good Morning Britain" gefragt worden, ob er wisse, dass Fans von Liverpool sich dafür einsetzen würden, dass er eine Partie mit ehemaligen Spielern im März coachen könne. Das habe er nicht gewusst, sagte Eriksson. Er wisse von dem Spiel und sei über seinen Sohn eingeladen es anzusehen. "Aber dass ich ihr Trainer sein soll? Nein, das habe ich nie gehört", sagte Eriksson und lachte. Er würde zusagen, wenn der Club es ihm anbieten würde: "Das war immer mein Traum."

Eriksson war rund fünf Jahre Trainer der englischen Nationalmannschaft. Zudem war er in der Premier League Coach von Manchester City und Leicester City. Zu den vielen Stationen des Schweden gehörten unter anderem Engagements bei der AS Roma, Fiorentina, Benfica Lissabon, Sampdoria Genua und Lazio Rom.