Nach vier Jahren: Statue von Bayern-Superstar endlich enthüllt!

Das Warten hat für Stürmer-Superstar Harry Kane ein Ende genommen! Allerdings ist damit nicht gemeint, dass er endlich den "Trophäen-Fluch" brechen konnte, der dem 31-Jährigen von Fußball-Fans angedichtet wird und bislang einen Triumph, sowohl mit der englischen Nationalmannschaft als auch auf Klub-Ebene, verhindert haben soll. Vielmehr geht es um eine Statue, die zu Ehren von Englands Kapitän in London, genauer gesagt im Peter May Centre der Ridgeway Rovers, enthüllt worden ist - dort, wo Kane als Sechsjähriger seine Anfänge als Kicker gemacht hatte. Bis es allerdings zu dieser Ehrung kommen konnte, musste einiges an Zeit vergehen.

Das Kunststück ist nämlich bereits vor vier Jahren fertiggestellt worden. Da es allerdings Probleme wegen des eigentlich geplanten Standortes gegeben hatte, musste das laut Daily Mail 7200 Pfund teure Stück bis jetzt in einem Lagerraum auf seine Präsentation warten. Jetzt ist der große Moment gekommen - und sorgt im Netz aufgrund der mangelnden Ähnlichkeit zum Ex-Tottenham-Profi für Lacher. Nichtsdestotrotz war die Freude bei Kane, trotz der Verspätung, groß. Das gab der Torjäger vom FC Bayern auf X Preis.

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. ???????? pic.twitter.com/rbAs8RrZgS