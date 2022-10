Ronaldo muss sich heute bei ten Haag entschuldigen

Ronaldo sollte heute in der Trainingsbasis zu Showdown-Gesprächen mit Manu-Manager Erik Ten Hag eintreffen.

Ronaldo war von ten Haag aus dem Kader gestrichten worden, nachdem er aus Frust über seine Rolle als Bankerldrücker eine späte Einwechslung verweigerte. Der 37-jährige Portugiese hatte sich am Mittwoch geweigert, in den letzten Minuten des Premier-League-Spiels gegen Tottenham Hotspur (2:0) noch auf den Platz gebracht zu werden.

Kurz vor dem Abpfiff war Ronaldo stattdessen mit gesenktem Kopf in die Kabine des Old Trafford geflüchtet, hatte dafür aber keine Erlaubnis von Ten Hag. Dieser strich ihn in der Folge aus dem Kader für die Begegnung an diesem Samstag gegen Chelsea.

Wenn er nicht etwas Reue zeigt und sich heute bereit erklärt, sich an die Regeln von Ten Hag zu halten, wird er weiterhin im Exil bleiben, berichtete "The Sun". Am Donnerstag trifft Manchester United auf Sheriff Tiraspol.

Schon im Sommer hatte es Wechselgerüchte um den alternden Topstar gegeben. Ein Transfer kam letztlich nicht zustande. Seit Wochen stellt Ronaldo seinen Frust offen zur Schau.