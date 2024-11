× FIFA: So bestimmen Sie den besten Spieler der Welt

Die FIFA präsentiert die Nominierten The Best FIFA Football Awards 2024, bei der die Besten im Männer- und Frauenfußball geehrt werden.

Auf FIFA.com können die Fans in mehreren Kategorien über die Gewinner mitbestimmen. In den Kategorien Weltfußballer, Weltfußballerin, Welttrainer (Männer), Welttrainer (Frauen), Welttorhüter und Welttorhüterin zählen die Stimmen der Fans, Teamkapitäne, Trainer und Medien zu gleichen Teilen.

Hier sind die Nominierten in der Königsdisziplin der Männer:

Dani Carvajal (Spanien), Real Madrid

Erling Haaland (Norwegen), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Deutschland), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (England), Real Madrid

Kylian Mbappé (Frankreich), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spanien), FC Barcelona

Lionel Messi (Argentinien), Inter Miami

Rodri (Spanien), Manchester City

Toni Kroos (Deutschland), Real Madrid (inzwischen Karriereende)

Vinícius Jr. (Brasilien), Real Madrid

Abstimmung läuft noch bis 10. Dezember

© Getty ×

Während die Fans den Gewinner des Fanpreises alleine wählen, kürt eine Fußballexpertengruppe den Träger des Fairplay-Preises. Die Gewinner des erstmals verliehenen Marta-Preises sowie des Puskás-Preises werden zu gleichen Teilen von den Fans und dem Expertengremium gewählt.

Die Fans können sich zudem erstmals an der Wahl von The Best FIFA Männer 11 und The Best FIFA Frauen 11 beteiligen. Aus einer Liste von 77 Spielern und Spielerinnen (je 22 in der Verteidigung, im Mittelfeld und im Sturm sowie elf im Tor) können sie die Traumelf für eines der zur Auswahl stehenden taktischen Konzepte zusammenstellen. Die Stimmen der Fans und der FIFA-Expertengruppe zählen zu je 50 %. Die Abstimmung läuft bis Dienstag, 10. Dezember 2024, um 23:59 Uhr auf FIFA.com.