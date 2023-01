Fix: Colorado Rapids holen Team-Goalie Pentz

Patrick Pentz (26) versucht Neustart seiner Karriere bei Colorado Rapids.

Wird Ex-Veilchen Pentz Rapidler? Die oe24-Story vom 15. Jänner rund um den Transfer von Patrick Pentz zum US-Klub Colorado Rapids sorgte vor für viel Aufsehen. Über eine Woche später folgte nun die Bestätigung: Pentz wird den französischen Erstligisten Reims in Richtung Major League Soccer verlassen und einen Neustart seiner Karriere forcieren. Zur Erinnerung: In Reims spielte der ÖFB-Teamgoalie zuletzt keine Rolle mehr, absolvierte sein letztes Liga-Spiel am 11, September. Nach dem die Franzosen Pentz die Abreise zum letzten ÖFB-Lehrgang im Herbst verweigerten, war die Trennung nur noch eine Frage der Zeit. Zudem stellte Teamchef Ralf Rangnick klar, Pentz in Zukunft nur nominieren zu wollen, falls dieser auch Einsatzminuten aufzeigen kann. Diese soll der Ex-Austrianer nun bei den Colorado Rapids sammeln.

Der Klub, der 2010 den US-Titel holte, trägt seine Heimspiele im Dick‘s Sporting Goods Park (Fassungsvermögen: 19.680) aus. Als Besitzer fungiert Milliardär Stan Kroenke, dem auch Arsenal London gehört.