Lille schwächelt weiter in Ligue 1

Im Gegensatz zur Fußball-Champions-League läuft es für Lille in der französischen Meisterschaft weiter nicht nach Wunsch.

Vier Tage nach dem 1:0 gegen Red Bull Salzburg samt Vorstoß auf Rang eins in der Gruppe G der "Königsklasse" kam der Meister im Heimspiel gegen Nantes über ein 1:1 nicht hinaus. Die Truppe von Trainer Jocelyn Gourvennec remisierte am Samstag zum dritten Mal in Folge, die sieglose Serie wuchs auf mittlerweile sechs Matches an.

Lille ist mit 18 Punkten nach 15 Spielen in der Tabelle nur auf Rang zwölf zu finden. Nantes ist mit einem Punkt mehr unmittelbar davor Elfter.