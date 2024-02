Marseille feuert nach Pleite-Serie Coach Gattuso

Olympique Marseille hat sich angesichts schwacher Ergebnisse von Trainer Gennaro Gattuso getrennt.

Der französische Fußball-Traditionsclub hat seit dem 7. Jänner kein Pflichtspiel mehr gewonnen und ist in der Ligue 1 auf Platz neun abgerutscht. Das 0:1 am Sonntag beim überraschenden Tabellenzweiten Brest war für die Südfranzosen die siebente Partie in Folge ohne Sieg.

Jean-Louis Gasset löst Weltmeister ab

Der 46-jährige Gennaro Gattuso, 2006 als Spieler Weltmeister, hatte das Amt erst Ende September vom Spanier Marcelino übernommen. Nachfolger wird der 70-jährige Franzose Jean-Louis Gasset. Dieser musste Ende Jänner nach einer enttäuschenden Leistung beim Afrika-Cup als Teamchef der Elfenbeinküste gehen.