Mbappé darf Paris früher verlassen

Der französische Weltmeister besitzt eine Ausstiegsklausel

Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain soll die Möglichkeit haben, den französischen Meister früher als bisher angenommen zu verlassen. Der 23-Jährige hatte seinen Vertrag bei PSG im Mai bis 2025 verlängert. Zuvor war er lange mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtete am Montag unter Berufung auf eine Quelle im Club, Mbappé sei tatsächlich nur bis 2024 fest an PSG gebunden.

Für die folgende Saison bis 2025 gebe es eine Option, die nicht ohne Mbappés Einwilligung wahrgenommen werden könne. Damit könnte es viel eher erneut um die weitere Zukunft des Angreifers gehen als bisher bekannt.