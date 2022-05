Mbappé zeigt Verständnis für Real-Frust

Stürmerstar Kylian Mbappé hat nach seiner Absage an Real Madrid und der Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain Verständnis für die Verstimmung beim spanischen Fußball-Meister.

Zugleich kündigte der französische Weltmeister in einer Stellungnahme bei Twitter an, dem Real-Team mit dem Österreicher David Alaba beim Champions-League-Endspiel gegen den FC Liverpool am Samstag in Paris die Daumen zu drücken.

"Ich werde ihr erster Fan sein", schrieb Mbappé und bedankte sich ausdrücklich bei Real und dessen Präsidenten Florentino Pérez. "Mir sind das Glück und das Privileg bewusst, von solch einer Institution begehrt worden zu sein", erklärte der 23-Jährige. "Ich kann mir ihre Enttäuschung vorstellen."

Nach langem Zögern hatte Mbappé seinen Vertrag bei PSG zuletzt bis 2025 verlängert und dankte dem Club-Präsidenten Nasser Al-Khelaifi für dessen Vertrauen, Zuhören und Geduld. Auch bei den Fans des französischen Meisters und deren Unterstützung besonders in den vergangenen Monaten bedankte sich der Angreifer.