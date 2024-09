PSG weiter makellos

Fünf Vereine sind in der französischen Fußballmeisterschaft nach drei Runden unbesiegt.

Dazu gehören der als einziges Team noch makellose Meister Paris Saint-Germain nach einem 3:1 am Sonntag in Lille, sowie die zwei Punkte dahinter liegenden AS Monaco und RC Lens. Die von Trainer Adi Hütter betreuten Monegassen trennten sich im Fürstentum von den Nordfranzosen 1:1. ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso kam nach dem abgesagten Italien-Transfer unter der Woche nicht zum Einsatz.

Lens war ohne Danso an die Cote d'Azur gereist. Der Transfer des Österreichers zur AS Roma war unter der Woche wegen eines nicht bestandenen Medizinchecks (Herz) gescheitert. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich standen noch umfangreiche Tests für Danso an, weswegen er von Trainer Will Still noch nicht wieder für den Spieltagskader berücksichtigt worden war.

Still: "Kevin ist hyperpositiv"

"Kevin ist hyperpositiv", sagte Still vor dem Gastspiel in Monaco. "Er war natürlich betroffen, dass sein Transfer nicht zustande gekommen ist. Er ist ein toller Typ. Ich denke, er ist sehr glücklich, hier zu sein und das Abenteuer mit uns fortzusetzen", meinte der Belgier. Lens-Verteidiger Ruben Aguilar erklärte: "Kevin weiß, dass er sich auf uns verlassen kann, er kann sich auf den Verein verlassen". Danso hatte sich nach dem geplatzten Wechsel enttäuscht von den Römern gezeigt.

Zakaria brachte die Gastgeber per Kopf in Führung

Denis Zakaria brachte die Gastgeber per Kopf nach einem Eckball in Führung (84.). Lens kam aber zum verdienten Ausgleich, den Przemyslaw Frankowski via Elfmeter besorgte (94.). Im Abendspiel siegte PSG durch einen Doppelschlag bei Sturms CL-Gegner Lille. Vitinha (33./Elfmeter) und Jungstar Bradley Barcola (36.) trafen für das Starensemble. Edon Zhegrova (78.) verkürzte, der vermeintliche Ausgleich von Thiago Santos (81.) zählte wegen knappen Abseits nicht. Im Finish traf Randal Kolo Muani zum 3:1 (92.).