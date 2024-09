Glasner-Club Palace schrieb erstmals an

Crystal Palace hat in der dritten Runde der englischen Fußball-Premier-League erstmals anschreiben können.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt trotzte die Truppe von Trainer Oliver Glasner am Sonntag auswärts im Londoner Derby Chelsea ein 1:1 ab. In der Tabelle schob sich Palace mit nun einem Zähler auf Rang 16 vor. Newcastle United feierte unterdessen einen 2:1-Heimerfolg gegen Tottenham Hotspur. Am Abend treffen im Schlager Manchester United und Liverpool aufeinander.

Der Senegalese Nicolas Jackson brachte Chelsea an der Stamford Bridge in Hälfte eins nach schnellem Konter über Noni Madueke und Cole Palmer in Führung (25.). Nach der Pause schaffte Eberechi Eze mit einem Distanzschuss via Innenstange den Ausgleich für Crystal Palace (54.). Chelsea hat nach drei Runden vier Punkte auf dem Konto.