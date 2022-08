× PSG will Superstar rauswerfen

Paris St. Germain denkt offenbar darüber nach, einen absoluten Starspieler rauszuwerfen.

Eigentlich läuft es für das Pariser Starensemble in diese Saison bisher nach Wunsch. Nach drei Spieltagen liegt man mit drei Siegen und unfassbaren 17 erzielten Toren an der Tabellenspitze – intern soll es aber wiederholt Aufregung geben. Erst letzte Woche gab einen Star-Krach zwischen Kylian Mbappé und Neymar, nun sorgt ein Medienbericht für neuen Wirbel.

Muss Sergio Ramos wieder gehen?

Wie die L'Equipe“ berichtet, will der französische Meister nämlich einen Starspieler rauswerfen. Dem Bericht zufolge will sich Paris am besten noch im August von Verteidiger-Legende Sergio Ramos trennen. Die PSG-Bosse wollen die Abwehr dringend verjüngern und haben deshalb keinen Platz mehr für den 36-jährigen Spanier.

© Getty ×

Ramos wechselte im letzten Sommer von Real zu Paris. Nachdem er letzte Saison verletzungsbedingt kaum spielte, stand der Spanier in dieser Spielzeit bisher immer in der Startelf. Ein Aus würde auch deshalb überraschend kommen, weil PSG bisher auch keinen Ersatz verpflichten konnte. Der Transfer von Inters Milan Skriniar scheiterte zuletzt.