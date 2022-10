Superstar-Trio rettet PSG-Sieg

Paris Saint-Germaint entgeht dank seinen drei Superstars einer Blamage gegen Troyes.

Die Fußballstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe haben Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 vor einer Niederlage gegen ES Troyes bewahrt. Der Tabellenführer gewann am Samstag nach zweimaligem Rückstand mit 4:3. Carlos Soler (24. Minute), Messi (55.), Neymar (62.) und Mbappe (77./Elfer) trafen für PSG. Der Titelverteidiger aus Paris führt die Liga fünf Punkte vor dem RC Lens an, der mit dem Österreicher Kevin Danso am Freitag Toulouse mit 3:0 besiegt hatte.