PSG verabschiedet sich von seinem Prinzen

Schon seit längerer Zeit wird darüber spekuliert, wie (und vor allem wo) es mit der Karriere von PSG-Superstar Kylian Mbappé weitergeht. Der Sonntag soll nun mehr Klarheit in dieser Angelegenheit schaffen.

Nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Borussia Dortmund ranken sich weiterhin die Gerüchte darum, dass Supertalent Kylian Mbappé Paris Saint-Germain mit Ende der Saison verlässt - ein Wechsel zu Real Madrid soll dem 25-Jährigen bevorstehen. Bis dato gab es dazu keine offiziellen Statements, das könnte sich jedoch am Sonntag ändern.

Meisterfeier wird zur Abschiedsfeier

Eine Niederlage von Adi Hütters AS Monaco gegen Lyon (2:3) krönte PSG vor kurzem zum Meister. Diesen Erfolg will die Mannschaft von Luis Enrique am Sonntag nach dem Heimspiel gegen Toulouse zelebrieren.

Mbappé könnte an diesem Tag nicht nur sein letztes Heimspiel im Prinzenpark absolvieren, sondern auch seinen Abschied bei der Meisterfeier bekannt geben. Der Vertrag des Franzosen läuft mit Ende der Saison aus und alles deutet auf einen Abgang des PSG-Prinzen hin.

PSG-Prinz bald ein Königlicher

Sobald Mbappés Vertrag beim französischen Meister abgelaufen ist, soll sich Real Madrid den Stürmer schnappen wollen. Der Wechsel nach Spanien scheint fix zu sein, denn der Kapitän der französischen Nationalmannschaft soll sich schon um eine Bleibe in Madrid gekümmert haben.

Bei seinem zukünftigen Heim handelt es sich um das Haus von Sergio Ramos, der nicht nur Mbappés Teamkollege bei PSG war (2021-2023), sondern auch sechzehn Jahre lang Verteidiger bei den Königlichen war.