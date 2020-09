Das ganze Netz lacht über diesen Jahrhundert-Fehlschuss

Mega-Talent blamiert sich völlig, das Video geht nun viral.

Die belgische Liga wird international wohl nur wenig beachtet, außer es passiert etwas Sonderbares – so wie in diesem Fall! Aster Vranckx vom KV Mechelen gelang im Heimspiel gegen KV Ostende ein besonderes Kunststück. Der 17-Jährige schaffte es in der 67. Minute aus bester Position nicht, den Ball im Tor unterzukriegen.

Der Ball prallte von der Latte direkt vor seine Füße, das Top-Talent musste nur noch das leere Tor treffen. Dabei stolperte Vranckx aber auf kuriose Art und Weise. Besonders bitter: Ostende erzielte in der Nachspielzeit noch den goldenen Treffer.

❌ | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! ????#KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

Im Netz geht das Video des Fehlschusses nun viral. Mehr als 6 Mio. Menschen haben sich den Clip bereits angesehen.