Thalhammer findet neuen Klub in Belgien

Der 52-Jährige war im September bei Cercle Brügge nach 27 Spielen entlassen worden.

????KVO stelt de Oostenrijker Dominik Thalhammer aan als nieuwe hoofdtrainer.



????️"Ik sta voor voetbal met een hoge intensiteit waarbij we druk zetten op de tegenstander. Er is hier potentieel aanwezig maar we zullen hard moeten werken."



