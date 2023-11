Fußballklub reist 32.000 km für Cup-Match

Nach diesem Erfolg steht nun die Rückreise an - erneut über mehr als 16.000 Kilometer.

Eine Reise führte den Fünftligisten US Thionville in der Coupe de France zu einem Sieg. Der Club aus Frankreich zog das Los für ein Duell mit Hienghène Sport in Neukaledonien, einer Inselgruppe im Südpazifik, die zu Frankreich gehört. Unglaubliche 16.000 Kilometer entfernt lag das Spielfeld für die Franzosen.

Langer Weg

Die Reise begann in Thionville nahe der französisch-saarländischen Grenze und führte das Team über Paris und Singapur nach Noumea, der Hauptstadt Neukaledoniens. Trotz der enormen Distanz und Strapazen zeigten sich die Spieler begeistert und dokumentierten das Abenteuer auf Instagram.

Arbeitgeber der Amateurkicker gewährten großzügig Freistellungen, sodass die Mannschaft geschlossen antreten konnte. Ihr Ziel war klar: das 64tel-Finale der Coupe de France erreichen. Und tatsächlich gelang es dem US Thionville, Hienghène Sport mit einem überzeugenden 4:0 zu besiegen.

Nach diesem Erfolg steht nun die Rückreise an - erneut über mehr als 16.000 Kilometer. Innerhalb einer Woche haben die Kicker insgesamt 32.000 Reisekilometer zurückgelegt. Um finanzielle Belastungen für unterklassige Vereine zu verhindern, übernimmt der französische Fußballverband großzügig die Reisekosten.

Die Amateurfußballer kehren nun in den Alltag der fünften französischen Liga zurück,