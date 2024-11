Hammer-Gerücht um Cristiano Ronaldo (39)

Der Portugiese soll einen anderen Superstar ersetzen.

Cristiano Ronaldo wird zwar im Februar 40 Jahre alt, trifft in Saudi-Arabien aber immer noch (fast) nach Belieben. Für Al Nassr erzielte der Portugiese in 84 Spielen starke 74 Treffer und ist damit unumstritten der Superstar in der Wüste.

Damit geht es ihm deutlich besser als Neymar, der bisher in Saudi-Arabien ständig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Wie der saudische Journalist Walid Al-Farraj berichtet, will sich Al-Hilal deshalb wohl schon im Winter vom Brasilianer trennen.

© Getty ×

Als Ersatz könnte der amtierende Meister dann niemand Geringeren als Cristiano Ronaldo verpflichten. Was für einen Wechsel spricht: Al-Hilal nimmt als Sieger der AFC-Champions-League 2021 an der Klub-WM im Juni 2025 in den USA teil. Zudem hätte der noch immer titelhungrige Ronaldo mit Al-Hilal deutlich bessere Chancen, Meister zu werden. Umziehen müsste der Portugiese bei einem Wechsel übrigens nicht. Sowohl Al Nassr als auch Al-Hilal kommen aus der Hauptstadt Riad.