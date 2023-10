Nach seinem Aus als Bundestrainer Deutschlands könnte sich für Hansi Flick ein neuer Job auftun. Die Gerüchteküchte brodelt.

Anfang September wurde Hansi Flick vom DFB gefeuert, Julian Nagelsmann übernahm als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Seither wartet der 58-Jährige auf seine nächste Trainerstation. Diese könnte laut neuesten Berichten in Italien liegen.

Flick wird beim italienischen Fußball-Klub AS Rom als Nachfolger von Starcoach José Mourinho gehandelt. Das berichtet die für gewöhnlich gut informierte Sportzeitung "Corriere dello Sport". Mourinhos Amtszeit in Rom könnte nämlich demnächst vorbei sein. Die Roma liegt derzeit nur auf dem 13. Platz der Serie A. Dabei steht der portugiesische Trainer immer mehr in der Kritik.

Flick ist Top-Nachfolgekandidat

Laut dem Bericht sei Flick die Nummer eins auf der Kandidatenliste von Klub-Besitzer Dan Friedkin. Der US-Milliardär hatte die Roma 2020 für rund 600 Millionen Euro übernommen. Der Traditionsklub habe laut "Sport1" eine Entlassung von Mourinho zwar dementiert – doch jeder Fan weiß: In der schnelllebigen Fußballwelt kann sich das schnell ändern.

Zieht es Mourinho sowieso in die Wüste?

Außerdem ist auch der Portugiese einer neuen Aufgabe nicht abgeneigt: In einem Interview mit dem ägyptischen Fernsehsender MBC erklärte Mourinho vor kurzem, dass er über ein Engagement in Saudi-Arabien nachdenke. Er habe bereits ein Angebot vorliegen gehabt, dieses jedoch zugunsten einer weiteren Saison in Rom abgelehnt.