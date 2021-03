Inter Mailand präsentiert neues Logo

Inter Mailand wird in der kommenden Saison mit neuem Logo auftreten. Die "Nerazzurri" präsentierte offiziell das neue Kunstwerk.

Der italienische Top-Klub Inter Mailand wird zukünftig ein neues Logo auf der Brust tragen. Auf den Sociel-Media-Kanälen und auf der Homepage wurde das neue Kunstwerk offiziell präsentiert.

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

Das Vereinswappen sei eine "moderne Neuinterpretation des historischen Klub-Logos, allerdings in einer helleren und minimalistischeren Form". So heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Traditionsvereins. Jenes alte Logo hatte der Maler Giorgio Muggiani einst 1908 entworfen.

© Getty

"Der Fokus liegt ganz klar auf den beiden Buchstaben 'I' und 'M', welche in dem Layout Muggianis zur Geltung kommen und nach der Nerrazzuri-Tradition von einem doppelten Kreis umrandet werden", heißt es in dem Inter-Statement weiter. Die Buchstaben 'F' und 'C' spielen hingegen genauso keine Rolle mehr wie die Farbe Gelb.

Zudem seien die Farben natürlich jene geblieben, die im März 1908 bei der Gründung des Vereins ausgewählt worden waren. Sie wurden nun nur etwas dynamischer und heller dargestellt. In Verwendung wird das neue Logo ab der kommenden Saison 2021/22 sein, Merchandising-Artikel sind ab sofort damit ausgestattet.