Istanbul und Wüsten-Klub buhlen um Dragovic

Aleksandar Dragovic steht in Belgrad vor dem Absprung.

Das Tauziehen im Aleksandar Dragovic geht in die nächste Runde. Wie serbische Medien berichten, steht dessen Wechsel von Roter Stern Belgrad zu Besiktas Istanbul angeblich vor einem Abschluss. Das berichtet zumindest Belgrad-Sportdirektor Zvezdan Terzic. Der Abwehrchef, der im Sommer ablösefrei ist, verhandelt stecke bereits mitten in den Verhandlungen.

Der 16-fache türkische Meister bietet dem 100-fachen ÖFB-Teamspieler ein Gehalt von 1,2 Millionen Euro. Dragovic verlangt laut alo.rs mindestens 1,5 Millionen in Jahr. Einen Winter-Transfer und die kolportierte Ablösesumme von 700.000 Euro hat Roter Stern bereits abgelehnt.

Zieht Drago nach Istanbul oder in die Wüste?

Oder ist alles nur ein Ablenkungsmanöver? Denn ein weiterer türkischer Klub hat Dragovic am Zettel: Rekordmeister Galatasaray soll sich um die Dienste des 32-Jährigen bemühen.

Sollte aus einem Umzug in die Mega-Metropole am Bosporus nichts werden, ist Saudi Arabien ebenfalls Thema. In der Wüste spielt Geld jedenfalls keine Rolle spielen. Damit steht hinter einer möglichen Rückkehr des Fanlieblings zum f inanzmaroden Herzensklub Austria Wien ein großes Fragezeichen.

Für Dragovic wäre Istanbul (oder Riad) nach Basel, Kiew, Leverkusen, Leicester und Belgrad die sechste Auslandsstation. Insgesamt sammelte er 15 Titel. Das bislang letzte Mal im heimischen Nationalteam durfte der Innenverteidiger a m 29.3.2022 gegen Schottland (2:2) in der Ära Franco Foda ran. Unter Nachfolger Ralf Rangnick spielt "Drago" bislang keine Rolle.