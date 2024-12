AC Milan trennt sich von Trainer Fonseca

Nach nur wenigen Monaten ist Schluss: Der AC Mailand hat Trainer Paulo Fonseca nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die AS Roma vor die Tür gesetzt. Der Portugiese, erst im Sommer mit großen Erwartungen verpflichtet, muss seinen Posten vorzeitig räumen.

Nach nur knapp sechs Monaten ist bei der AC Milan wieder Schluss für Paulo Fonseca. Wie der Serie-A-Klub am Montag in einer kurzen Mitteilung bestätigte, wurde der Portugiese als Trainer entlassen. Zuvor hatten italienische Medien bereits übereinstimmend über die Trennung berichtet. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die AS Roma am Sonntag soll Fonseca über seine Entlassung bereits informiert worden sein. Der 51-Jährige hatte das Traineramt erst im Sommer übernommen.

Nachfolger soll feststehen

Wer die Nachfolge des Portugiesen antreten wird, scheint bereits festzustehen: Laut übereinstimmenden Berichten übernimmt Sérgio Conceição, der langjährige Erfolgscoach des FC Porto. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Die Entscheidung, Fonseca zu entlassen, war angesichts der enttäuschenden Leistungen der Rossoneri nicht überraschend. Nach 17 Spieltagen und nur 22 Punkten rangiert Milan lediglich auf Platz acht – viel zu wenig für die Ansprüche des Vereins. Besonders bitter für Fonseca: Sein letztes Spiel war ausgerechnet das Unentschieden gegen seinen Ex-Klub aus Rom, in dem der 51-Jährige zudem noch die Rote Karte sah. Kein besonders würdevoller Abgang.