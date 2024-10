Balotelli feiert Serie-A-Comeback

Die italienische Serie A und Mario Balotelli geben einander noch eine Chance.

2. April 2006. An diesem Tag feierte ein damals 15-jähriger Mario Balotelli mit der ersten Mannschaft des AC Lumezzane sein Profi-Fußball-Debüt. Keine fünf Monate später ging es für den in Palermo geborenen Stürmer aus der C-Liga in die Serie A - zu Inter Mailand. Das blieb allerdings nicht die einzige Station in Balotellis Wirbelwind-Karriere. Von England, über Frankreich bis hin zur Schweiz und Türkei hat der 1,89m-Kicker einiges gesehen. Sein letzter Serie-A-Auftritt ist nun allerdings schon drei Jahre her. Jetzt erfolgt die Rückkehr nach Hause.

"Super Mario" kickt für Genoa

Nach seinem Inter-Abgang folgten unter anderem Einsätze für Manchester City, AC Mailand, Liverpool und Olympique Marseille sowie einigen kleineren Klubs. Bei der AC Monza (2020 bis 2021) konnte der mittlerweile 34-Jährige das letzte Mal "Heimatluft" schnappen. Das große Serie-A-Comeback steht nun aber in den Startlöchern. Genoa, Platz 18 in der höchsten italienischen Liga, hat den zuletzt vereinslosen "Super Mario" unter Vertrag genommen und sich für eine einfallsreiche Verkündung entschieden:

Gegenüber TUTTO mercato WEB gab Balotelli zu: "Ich bin heiß auf diese Aufgabe. Und ich will nicht viel reden. Ich will so schnell es geht loslegen - und werde mein Bestes geben." Ob er am Donnerstag (18.30, live DAZN) bereits gegen Fiorentina zum Einsatz kommt, ist fraglich.