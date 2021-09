Corona: Milan-Neuzugang Giroud positiv getestet

Stürmer-Neuzugang Olivier Giroud vom italienischen Erstligisten AC Milan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der Club am Donnerstag mit. Milan habe die Gesundheitsbehörden informiert. Dem 34-jährigen Franzosen gehe es gut, er müsse aber in häusliche Quarantäne. Der Fußball-Weltmeister von 2018 habe seit dem jüngsten Ligaspiel in der Serie A keinen Kontakt zum Rest der Mannschaft gehabt.

Giroud war gerade erst vom englischen Club Chelsea zu den "Rossoneri" gewechselt. Zuletzt traf er beim 4:1-Heimsieg gegen Cagliari am vergangenen Wochenende zum ersten Mal für seinen neuen Verein und erzielte am Ende zwei Tore, eines davon per Elfmeter.